Депутат Журова об Овечкине: «Посмотрела бы про него фильм. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире»

"В последнее время в России снимали немало фильмов, посвященных спортсменам, спортивным событиям, нашим победам. Было бы здорово, чтобы сняли художественный фильм про Александра Овечкина, его рекорд в НХЛ.
Многие же не знают его судьбу. Было бы интересно показать путь Александра, как он с малых лет начинал свою карьеру. Это хорошая идея.
Я против того, чтобы при жизни ставили памятники спортсменам или называли в их честь стадионы, улицы. А снять фильм про действующего или ныне живущего спортсмена — это нормально. Я точно посмотрела бы фильм про Овечкина.
Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.