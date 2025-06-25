«Баффало» готов обменять 9-й выбор на драфте НХЛ-2025

Я не думаю, что нужно идти туда, говоря: «Эй, я меняю этот выбор, несмотря ни на что». Это ценные пики, но мы открыты для всего. Лига знает, что я открыт для обмена [9-го выбора], если это будет правильной сделкой для нас«, — сказал генеральный менеджер “Баффало” Кевин Адамс.