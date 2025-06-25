Фишер — основной кандидат на пост тренера «Локомотива». Немировски входит в шорт-лист (Артур Хайруллин)

«По моей информации, швейцарский специалист Патрик Фишер — основной кандидат на пост нового главного тренера “Локомотива”.
Также в шорт-лист входит Дэвид Немировски", — написал Хайруллин.
С сезона-2015/16 Патрик Фишер возглавляет сборную Швейцарии. В мае команда проиграла финал ЧМ во второй раз подряд.
Последним клубом Дэвида Немировски стал «Барыс». Тренер был уволен в сентябре 2024 года.
«Локомотив» в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. После завершения сезона тренер покинул клуб и возглавил ЦСКА.