«Флорида» не может договориться с Экбладом о новом контракте. 29-летний защитник может стать свободным агентом (Пьер ЛеБрюн)

Ранее Дэвид Паньотта из The Fourth Period отмечал, что по размеру средней годовой зарплаты (кэпхиту) между представителями Экблада и клубом также есть разногласия.
Защитник был выбран «Флоридой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2014. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой.
Его кэпхит по контракту, который завершается 30 июня 2025 года, составляет 7,5 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В общей сложности канадец провел 815 игр за «Флориду» в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 413 (129+283) очков.
Экблад хочет остаться во «Флориде»: «Я провел здесь 11 лет. Это мой дом, и я ожидаю, что так будет и дальше».