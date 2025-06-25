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«Флорида» не может договориться с Экбладом о новом контракте. 29-летний защитник может стать свободным агентом (Пьер ЛеБрюн)

По данным инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, сторона игрока хочет максимальное по сроку соглашение (8 лет), что не устраивает «Пантерс».

Источник: Спортс"

Ранее Дэвид Паньотта из The Fourth Period отмечал, что по размеру средней годовой зарплаты (кэпхиту) между представителями Экблада и клубом также есть разногласия.

Защитник был выбран «Флоридой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2014. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой.

Его кэпхит по контракту, который завершается 30 июня 2025 года, составляет 7,5 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В общей сложности канадец провел 815 игр за «Флориду» в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 413 (129+283) очков.

Экблад хочет остаться во «Флориде»: «Я провел здесь 11 лет. Это мой дом, и я ожидаю, что так будет и дальше».