Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»

56-летний специалист вошел в штаб Эндрю Брюнетта.

Источник: Спортс"

Ричардсона возглавлял «Чикаго» с 2022 года. Тренер был уволен в начале декабря 2024-го, когда команда шла на последнем месте в НХЛ.

По ходу карьеры Ричардсон был ассистентом в «Оттаве», «Айлендерс» и «Монреале».

"Мы верим, что он станет ценным новым голосом и парой глаз — не только для наших защитников, но и для всего тренерского штаба.

Его сильный характер, лидерские качества, опыт в качестве главного тренера НХЛ и умение находить общий язык с игроками помогут «Нэшвиллу» добиться успехов«, — заявил генменеджер “Предаторс” Барри Троц.