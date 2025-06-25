Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»

Ричардсона возглавлял «Чикаго» с 2022 года. Тренер был уволен в начале декабря 2024-го, когда команда шла на последнем месте в НХЛ.
По ходу карьеры Ричардсон был ассистентом в «Оттаве», «Айлендерс» и «Монреале».
"Мы верим, что он станет ценным новым голосом и парой глаз — не только для наших защитников, но и для всего тренерского штаба.
Его сильный характер, лидерские качества, опыт в качестве главного тренера НХЛ и умение находить общий язык с игроками помогут «Нэшвиллу» добиться успехов«, — заявил генменеджер “Предаторс” Барри Троц.