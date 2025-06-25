Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Монреаль» вел переговоры с «Далласом» об обмене Робертсона (The Fourth Period)

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, стороны вели диалог в первой половине июня, но не пришли к соглашению.

Источник: Спортс"

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл рассмотрел запрос, но не стал отпускать нападающего.

В минувшем сезоне Робертсон стал вторым бомбардиром «Далласа» в регулярном чемпионате, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. В плей-офф у него 6 (4+2) очков в 11 играх.

Действующий контракт 25-летнего форварда со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

«Даллас» слушает предложения по Робертсону. Клуб может обменять форварда, если не договорится с ним о новом контракте (Пьер ЛеБрюн).