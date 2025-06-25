«Монреаль» вел переговоры с «Далласом» об обмене Робертсона (The Fourth Period)

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл рассмотрел запрос, но не стал отпускать нападающего.
В минувшем сезоне Робертсон стал вторым бомбардиром «Далласа» в регулярном чемпионате, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. В плей-офф у него 6 (4+2) очков в 11 играх.
Действующий контракт 25-летнего форварда со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.
«Даллас» слушает предложения по Робертсону. Клуб может обменять форварда, если не договорится с ним о новом контракте (Пьер ЛеБрюн).