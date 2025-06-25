Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Агент Макдэвида встретился с руководством «Эдмонтона». Стороны обсуждали перспективы «Ойлерс» (TSN)

С 1 июля капитан «Ойлерс» получит право на продление соглашения с клубом. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Спортс"

«Похоже, Стэн Боумэн (генменеджер “Эдмонтона” — Спортс» «) и Джефф Джексон (гендиректор “Ойлерс” — Спортс»") находятся в Онтарио, где проводят встречи с агентом Макдэвида Джаддом Молдавером.

Отправной точкой являются дискуссии о команде и о том, в каком направлении она движется. Можно ожидать, что переговоры затянутся, поскольку обе стороны не торопятся.

Кажется, что на данный момент никаких цифр не озвучивается, а ведутся дискуссии о более общей картине", — сообщает журналист TSN Райан Ришог.

Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Главное для него — победа. Им не движет статистика, рекорды или деньги. Его волнует только Кубок».