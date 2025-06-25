Агент Макдэвида встретился с руководством «Эдмонтона». Стороны обсуждали перспективы «Ойлерс» (TSN)

«Похоже, Стэн Боумэн (генменеджер “Эдмонтона” — Спортс» «) и Джефф Джексон (гендиректор “Ойлерс” — Спортс»") находятся в Онтарио, где проводят встречи с агентом Макдэвида Джаддом Молдавером.
Отправной точкой являются дискуссии о команде и о том, в каком направлении она движется. Можно ожидать, что переговоры затянутся, поскольку обе стороны не торопятся.
Кажется, что на данный момент никаких цифр не озвучивается, а ведутся дискуссии о более общей картине", — сообщает журналист TSN Райан Ришог.
Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Главное для него — победа. Им не движет статистика, рекорды или деньги. Его волнует только Кубок».