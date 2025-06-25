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Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»

О том, что бывший форвард «Бостона», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориды» был выбран, стало известно вчера.

Источник: Спортс"

Глава Зала славы Лэнни Макдоналд и руководитель отборочного комитета Рон Фрэнсис со второго раза смогли дозвониться игроку, чтобы оповестить его.

«Святые угодники (в оригинале Торнтон использует выражения “holy doodle” и “holy moly”, которые не переводятся дословно и выражают крайнюю степень удивления — Спортс»").

О боже, меня трясет. Спасибо, ребята. Боже правый. Я очень ценю это, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Какая огромная честь для меня.

Боже, не знаю, что сказать. Это невероятно", — заявил Джо Торнтон.

Экс-нападающий набрал 1539 (430+1109) очков в НХЛ в 1714 играх. В составе сборной Канады он выиграл золото на Олимпийских играх 2010 года и два Кубка мира (2004 и 2016).

Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы.