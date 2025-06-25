Протас об Овечкине: «Когда-то “Вашингтону” надо будет научиться жить без него. Пока тяжело это представить — он лидер, очень важная фигура»

— Александр — человек, который строит коллектив вокруг себя? Без него невозможно представить раздевалку?
— Никто не представляет раздевалку без него, и когда Саша был на травме, все равно всегда был рядом, во время игры мог даже где-то подсказывать, перед матчем зайти. Он всегда был рядом, это лидер, который держит всех вместе.
Конечно, рано или поздно наступит момент, когда «Вашингтону» надо будет научиться жить без него. Но пока, конечно, тяжело это представить. Он очень важная фигура для клуба, организации, да и для лиги в целом.
— В интернете увидел ролик, как Овечкин сейчас в Турции играет в волейбол на пляже с обычными людьми. Наверняка это простой человек, несмотря на то, что является одним из главных спортсменов России?
— Сейчас он с друзьями поехал отдыхать. Чем старше становишься, тем больше пауза нужна. Плюс он ее абсолютно заслужил и сейчас там проводит время с семьей, с друзьями. Ему очень нравится поиграть в волейбол, провести время с близкими. Нужно баланс искать.
Он простой, открытый парень. Понятно, что многие люди, когда его видят, дар речи теряют. Пока пытаются в себя прийти, он уже уходит, а они не понимают, что случилось, — заявил форвард «Кэпиталс» Алексей Протас.
Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок — классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду».