Агент Кузнецова: «В Америке Евгений постоянно ходит в майках “Трактора”, это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку “Барселоны”, это значит, что он хочет туда попасть?»

Он приехал домой, чтобы попасть в комфортную обстановку, где он сможет проявить свои лучшие качества, а в итоге попал в зону непонимания, образно говоря. Мы все знаем, что он добрый, отзывчивый парень. Поэтому такое отношение к нему было большим сюрпризом. Хотя я понимаю болельщиков «Трактора», которые могут быть на него обижены, потому что он не приехал в команду. Но все эти выдумки — это очень странно.