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Агент Кузнецова: «В Америке Евгений постоянно ходит в майках “Трактора”, это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку “Барселоны”, это значит, что он хочет туда попасть?»

«Пишут, что Евгений надевает майки “Трактора”, потому что хочет вернуться в команду, но не знают, что в Америке он в них ходит постоянно. Это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку с эмблемой “Барселоны”, это значит, что он хочет попасть в “Барселону”? Ничего специально он не делает.

Источник: Спортс"

Ни в одну команду мы не напрашиваемся. Поэтому я сказал Жене: «Давай оставим тему России в стороне, пока люди в себя немного не придут, и попробуем себя в НХЛ». Он со мной согласился, потому что видит ту несправедливость, которая происходит. Да, что-то есть правдивое. Всегда есть две стороны. Но на стороне Жени 90% правды.

Он приехал домой, чтобы попасть в комфортную обстановку, где он сможет проявить свои лучшие качества, а в итоге попал в зону непонимания, образно говоря. Мы все знаем, что он добрый, отзывчивый парень. Поэтому такое отношение к нему было большим сюрпризом. Хотя я понимаю болельщиков «Трактора», которые могут быть на него обижены, потому что он не приехал в команду. Но все эти выдумки — это очень странно.

Раз доверия и комфорта здесь нет, тогда он будет играть в Америке. И от любого, кто приезжает из НХЛ, ждут космоса, но это невозможно, так как люди по 10−15 лет играли в другой лиге. Им надо время, чтобы привыкнуть", — сказал агент Евгения Кузнецова.