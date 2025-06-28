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Мэттью Шефер — 2-й защитник, которого «Айлендерс» выбрали под 1-м номером на драфте НХЛ. До него был Дени Потвен — капитан династии 1980-х

«Айлендерс» выбрали канадского защитника Мэттью Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ-2025.

Ранее клуб с Лонг-Айленда выиграл лотерею за общий первый выбор при 3,5% шансов на успех и поднялся с 10-й позиции на 1-ю.

Нью-йоркцы выбирали первыми впервые с 2009 года, когда взяли форварда Джона Тавареса. Он выступал за команду до 2018 года, а потом перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.

Ранее в своей истории «островитяне» выбирали первыми еще трижды.

1972 год — форвард Билли Харрис, в 1980-м ставший частью компенсации за переход в команду форварда Бутча Горинга, выигравшего 4 Кубка Стэнли в составе команды;

1973 — защитник Дени Потвен, выигравший 4 Кубка Стэнли в составе команды в качестве капитана.

2000 — вратарь Рик ДиПьетро, чей 15-летний контракт, подписанный в 2006 году, был выкуплен клубом в 2013-м.