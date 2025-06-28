Мэттью Шефер — 2-й защитник, которого «Айлендерс» выбрали под 1-м номером на драфте НХЛ. До него был Дени Потвен — капитан династии 1980-х

Ранее клуб с Лонг-Айленда выиграл лотерею за общий первый выбор при 3,5% шансов на успех и поднялся с 10-й позиции на 1-ю.
Нью-йоркцы выбирали первыми впервые с 2009 года, когда взяли форварда Джона Тавареса. Он выступал за команду до 2018 года, а потом перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.
Ранее в своей истории «островитяне» выбирали первыми еще трижды.
1972 год — форвард Билли Харрис, в 1980-м ставший частью компенсации за переход в команду форварда Бутча Горинга, выигравшего 4 Кубка Стэнли в составе команды;
1973 — защитник Дени Потвен, выигравший 4 Кубка Стэнли в составе команды в качестве капитана.
2000 — вратарь Рик ДиПьетро, чей 15-летний контракт, подписанный в 2006 году, был выкуплен клубом в 2013-м.