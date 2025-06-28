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«Айлендерс» взяли Эйтчесона под 17-м номером на драфте НХЛ. У защитника 101 очко и 249 минут штрафа в 151 игре в OHL за 2 сезона

Клуб получил драфт-пик в результате обмена защитника Ноа Добсона в «Монреаль».

Источник: Спортс"

18-летний защитник провел минувший сезон в составе «Бэрри Колтс» в юниорской лиге Онтарио.

На его счету 64 матча в регулярном чемпионате и 59 (26+33) очков при 88 минутах штрафа. В 16 играх в плей-офф он добавил 12 (6+6) баллов.

За 2 сезона в OHL Эйтчесон провел 151 матч в регулярке и набрал 101 (35+66) очков при 249 минутах штрафа.

В 2024 году он стал победителем ЮЧМ в составе сборной Канады U18 — 7 игр и 3 (1+2) очка на турнире при 2 минутах штрафа и полезности «+9».

«Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ. Защитник пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы.