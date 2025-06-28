Нилл из «Далласа» в 3-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру НХЛ. «Старс» проиграли в финале Запада во всех 3 сезонах

Отметим, что в плей-офф клуб в 3-й раз подряд дошел до финала Запада — и вновь проиграл серию за выход в финал Кубка Стэнли (2023 — «Вегасу», 2024 и 2025 — «Эдмонтону»). После завершения сезона для команды был отправлен в отставку главный тренер Питер Дебур.