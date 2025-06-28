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Адам Сэндлер объявил о выборе «Бостоном» Хэгенса на драфте НХЛ. Актер вновь предстал в образе Хэппи Гилмора — гольфиста в свитере «Брюинс»

Актер вновь предстал в образе Хэппи Гилмора — гольфиста, постоянно носившего свитер «Брюинс».

Источник: Спортс"

Спортивная комедия «Счастливчик Гилмор» вышла на экраны в 1996 году. В этом году выйдет сиквел — «Счастливчик Гилмор 2».

«Меня зовут Хэппи Гилмор, как дела? Горжусь тем, что стал частью драфта НХЛ 2025 года. “Бостон Брюинс” выбирают Джеймса Хэгенса из Бостонского колледжа. Молодец, братан!», — сказал Сэндлер.

18-летний нападающий признался, что этот фильм является его любимым. «Я очень взволнован и воодушевлен тем, что возвращаюсь в Бостон и тем, что Адам Сэндлер объявил о выборе. Это особенный момент», — сказал Хэгенс.

Фото: официальный сайт НХЛ.

«Бостон» выбрал Хэгенса под 7-м номером на драфте НХЛ. В 2024 году форвард побил рекорд Кучерова по очкам за один ЮЧМ.