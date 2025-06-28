Вдова Годро объявила о том, что «Коламбус» выбрал Смита и Андреянова в 1-м раунде драфта НХЛ

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить все клубы НХЛ и болельщиков всех команд за поддержку моей семьи в прошедшем сезоне. Для меня большая честь быть здесь, и я благодарю вас от всего сердца», — сказала Мередит.