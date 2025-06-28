«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту — символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью

В феврале 2024 года мать хоккеиста — Дженнифер Шефер — ушла из жизни после борьбы с раком груди.
Когда Шефер вышел на сцену, ему вручили свитер с нанесенной на него сиреневой лентой — символом борьбы с раком. Также на джерси были нанесены инициалы его матери — JS.
Надев свитер, Мэттью поцеловал нашивку и показал пальцем вверх.
«Айлендерс» потрясающе подготовились. Такие вещи много для меня значат. Я ждал этого момента всю жизнь и хотел бы, чтобы мама была здесь, но я знаю, что в душе она со мной, отцом и братом. Я очень взволнован", — сказал Шефер.
Фото: официальный сайт НХЛ.