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«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту — символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью

«Айлендерс» выбрали 17-летнего канадского защитника под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025.

В феврале 2024 года мать хоккеиста — Дженнифер Шефер — ушла из жизни после борьбы с раком груди.

Когда Шефер вышел на сцену, ему вручили свитер с нанесенной на него сиреневой лентой — символом борьбы с раком. Также на джерси были нанесены инициалы его матери — JS.

Надев свитер, Мэттью поцеловал нашивку и показал пальцем вверх.

«Айлендерс» потрясающе подготовились. Такие вещи много для меня значат. Я ждал этого момента всю жизнь и хотел бы, чтобы мама была здесь, но я знаю, что в душе она со мной, отцом и братом. Я очень взволнован", — сказал Шефер.

Фото: официальный сайт НХЛ.