«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту — символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью

«Айлендерс» потрясающе подготовились. Такие вещи много для меня значат. Я ждал этого момента всю жизнь и хотел бы, чтобы мама была здесь, но я знаю, что в душе она со мной, отцом и братом. Я очень взволнован", — сказал Шефер.