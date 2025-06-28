Жаровский о выборе «Монреалем» под 34-м номером на драфте: «Селин Дион пока обо мне не узнала, я же не Демидов. Иван поздравил меня, сказал, что поможет»

— Вы расстроились, что вас объявила не Селин Дион?
— Если честно, то я не знаю. А должна была? Я же не Иван Демидов. Если честно, то я не расстроился, что Селин Дион пока обо мне не узнала.
— Вы же хорошо знакомы с Демидовым, которого «Монреаль» год назад взял под пятым номером?
— Мы знаем друг друга уже семь‑восемь лет — с тех пор, как я играл в Клину. Там рядом есть город, сейчас уже его не помню. Там выступали какие‑то «Медведи». Вот мы там встречались. Вместе играли в одной пятерке. Мы хорошо общались. И наши отцы знают друг друга.
Потом мы разъехались в разные команды. Но могли спросить, как дела. Поздравляли с разными достижениями — например, когда Ваня задрафтовался год назад, или когда я в КХЛ сыграл.
Вот сейчас, когда меня выбрал «Монреаль», Иван меня поздравил, спросил, как дела и какие эмоции, приеду ли я. Сказал сразу, что поможет чем надо. У нас очень хорошие отношения.
— Насколько вам помогло, что главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был в эти дни рядом с вами в Майами?
— Вообще помогло, что в эти дни в Майами прошел тренировочный лагерь для новичков. Спасибо агенту Дэну Мильштейну — шикарная организация, все великолепно и солидно. Прекрасно, что рядом был Виктор Николаевич. К нам приехали, нас посмотрели скауты всех клубов НХЛ. Все отлично.
— Начнете ли вы теперь учить французский?
— Да, однозначно.
— Поздравляем еще раз.
— Merci beaucoup (большое спасибо)! — сказал 18-летний форвард «Салавата».
Селин Дион объявила о выборе Демидова «Монреалем» под 5-м номером на драфте НХЛ.