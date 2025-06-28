Жаровский о выборе «Монреалем» под 34-м номером на драфте: «Селин Дион пока обо мне не узнала, я же не Демидов. Иван поздравил меня, сказал, что поможет»

— Мы знаем друг друга уже семь‑восемь лет — с тех пор, как я играл в Клину. Там рядом есть город, сейчас уже его не помню. Там выступали какие‑то «Медведи». Вот мы там встречались. Вместе играли в одной пятерке. Мы хорошо общались. И наши отцы знают друг друга.