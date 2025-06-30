«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит — 5,5 млн долларов. Форвард обновил личные рекорды в прошлом сезоне — 33+23 в 77 играх в регулярке

Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков при полезности «+3».
Всего в регулярках лиги у него 333 матча и 159 (72+87) баллов.
По прошлому 2-летнему контракту его зарплата составляла 2 миллиона долларов.
27-летний канадский нападающий обновил личные рекорды результативности в прошлом сезоне.
Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков при полезности «+3».
Всего в регулярках лиги у него 333 матча и 159 (72+87) баллов.
По прошлому 2-летнему контракту его зарплата составляла 2 миллиона долларов.