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«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит — 5,5 млн долларов. Форвард обновил личные рекорды в прошлом сезоне — 33+23 в 77 играх в регулярке

27-летний канадский нападающий обновил личные рекорды результативности в прошлом сезоне.

Источник: Спортс"

Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков при полезности «+3».

Всего в регулярках лиги у него 333 матча и 159 (72+87) баллов.

По прошлому 2-летнему контракту его зарплата составляла 2 миллиона долларов.