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«Айлендерс» продлили Фоуди и Жюльена Готье на год. Форварды, выбранные в 1-м раунде драфта в 2018 и 2016 году, подписали двусторонние контракты

Оба игрока подписали двусторонние соглашения. Зарплата на уровне НХЛ — 775 тысяч долларов. В АХЛ у Фоуди 250 тысяч (гарантированная сумма за сезон — 300 тысяч), у Готье — 325 тысяч (гарантированная сумма — 425 тысяч).

Источник: Спортс"

Оба игрока подписали двусторонние соглашения. Зарплата на уровне НХЛ — 775 тысяч долларов. В АХЛ у Фоуди 250 тысяч (гарантированная сумма за сезон — 300 тысяч), у Готье — 325 тысяч (гарантированная сумма — 425 тысяч).

25-летний Фоуди в прошлом сезоне провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В основном 18-й номер драфта-2018 играл в АХЛ за «Бриджпорт» — 67 матчей и 41 (20+21) балл.

Ранее игрок выступал за «Коламбус» и «Нэшвилл». Всего он провел 104 игры в регулярках НХЛ и набрал 22 (7+15) балла. В составе сборных Канады Фоуди выиграл МЧМ-2020 и ЧМ-2021.

27-летний Готье пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. У 21-го номера драфта-2016 в активе 1 матч в НХЛ и 9 в АХЛ, где он набрал 8 (3+5) очков.

Ранее игрок выступал за «Каролину», «Оттаву» и «Рейнджерс». Всего он провел 181 игру в регулярках НХЛ и набрал 41 (19+22) балл.