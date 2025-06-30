«Айлендерс» продлили Фоуди и Жюльена Готье на год. Форварды, выбранные в 1-м раунде драфта в 2018 и 2016 году, подписали двусторонние контракты

Оба игрока подписали двусторонние соглашения. Зарплата на уровне НХЛ — 775 тысяч долларов. В АХЛ у Фоуди 250 тысяч (гарантированная сумма за сезон — 300 тысяч), у Готье — 325 тысяч (гарантированная сумма — 425 тысяч).