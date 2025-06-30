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«Баффало» продлил защитника Рэтбоуна на 2 года. Зарплата в НХЛ — 800 тысяч долларов, в АХЛ — 525 тысяч

26-летний игрок мог выйти на рынок свободных агентов 1 июля (по правилу группы 6, на рынок могут выходить игроки от 25 лет, сыгравшие менее 80 матчей в НХЛ при проведенных 3 или более сезонах в профессиональном хоккее).

Источник: Спортс"

26-летний игрок мог выйти на рынок свободных агентов 1 июля (по правилу группы 6, на рынок могут выходить игроки от 25 лет, сыгравшие менее 80 матчей в НХЛ при проведенных 3 или более сезонах в профессиональном хоккее).

Новое соглашение Рэтбоуна является двусторонним. Зарплата в НХЛ — 800 тысяч долларов, в АХЛ — 525 тысяч. Гарантированная сумма за сезон — 550 тысяч.

В прошлом сезоне Джек провел 60 матчей в АХЛ за «Рочестер» и набрал 23 (6+17) очка при полезности «+9» и 51 минуте штрафа.

В НХЛ у американца в общей сложности 28 игр (все — за «Ванкувер») и 5 (2+3) очков. В АХЛ — 216 матчей и 111 (32+79) баллов.