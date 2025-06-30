«Баффало» продлил защитника Рэтбоуна на 2 года. Зарплата в НХЛ — 800 тысяч долларов, в АХЛ — 525 тысяч

26-летний игрок мог выйти на рынок свободных агентов 1 июля (по правилу группы 6, на рынок могут выходить игроки от 25 лет, сыгравшие менее 80 матчей в НХЛ при проведенных 3 или более сезонах в профессиональном хоккее).