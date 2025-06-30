Генменеджер «Эдмонтона» о новом контракте Макдэвида: «Ждем возможности начать переговоры, когда он будет готов. Первое июля — это просто дата, она не влияет на процесс»

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.
"Мы готовы начать переговоры, когда он будет готов. Я думаю, Коннор заслужил право выбрать момент, когда он захочет начать вдаваться во все подробности. Мы готовы уже сейчас, и он это знает.
Да, 1 июля — это дата, когда мы можем официально подписать с ним контракт. Но вообще это просто еще одна дата, на самом деле она не влияет на процесс.
Пока мы не говорили с ним о контракте. Мы говорили о команде, о том, как можно ее улучшить, о его видении ситуации и так далее. Переговоры о контракте еще даже не начинались", — сказал Стэн Боумэн.
Макдэвид провел 712 матчей в регулярках НХЛ и набрал 1082 (361+721) очка. В плей-офф — 96 игр и 150 (44+106) баллов. В двух последних сезонах «Ойлерс» дважды проиграли «Флориде» в финале Кубка Стэнли.