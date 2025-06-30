Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Генменеджер «Эдмонтона» о новом контракте Макдэвида: «Ждем возможности начать переговоры, когда он будет готов. Первое июля — это просто дата, она не влияет на процесс»

Начиная с 1 июля 28-летний канадец может продлить соглашение с клубом.

Источник: Спортс"

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.

"Мы готовы начать переговоры, когда он будет готов. Я думаю, Коннор заслужил право выбрать момент, когда он захочет начать вдаваться во все подробности. Мы готовы уже сейчас, и он это знает.

Да, 1 июля — это дата, когда мы можем официально подписать с ним контракт. Но вообще это просто еще одна дата, на самом деле она не влияет на процесс.

Пока мы не говорили с ним о контракте. Мы говорили о команде, о том, как можно ее улучшить, о его видении ситуации и так далее. Переговоры о контракте еще даже не начинались", — сказал Стэн Боумэн.

Макдэвид провел 712 матчей в регулярках НХЛ и набрал 1082 (361+721) очка. В плей-офф — 96 игр и 150 (44+106) баллов. В двух последних сезонах «Ойлерс» дважды проиграли «Флориде» в финале Кубка Стэнли.