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«Нэшвилл» выменял Хага у «Вегаса» и подписал защитника на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. «Голден Найтс» получили Сиссонса и Лоузона (Sportsnet)

Средняя зарплата (кэпхит) защитника составит 5,5 миллиона долларов, как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Отмечается, что «Голден Найтс» получили в сделке форварда Колтона Сиссонса (остался 1 год по контракту с кэпхитом 2,85 млн) и защитника Жереми Лоузона (1 год, 2 млн).

26-летний Хаг мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Игрок был выбран «Голден Найтс» на драфте НХЛ-2017 — первом в истории клуба — под общим 34-м номером во 2-м раунде.

Он провел 364 матча за «рыцарей» в регулярках лиги и набрал 83 (20+63) очка. В плей-офф — 44 игры и 10 (3+7) баллов при полезности «+12». В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с командой.

В прошлом сезоне на счету канадца было 12 (5+7) очков в 68 играх в регулярке при полезности «минус 2», 40 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:00.

По прошлому контракту его зарплата составляла 2,94 млн долларов.