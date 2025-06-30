Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Юрзинов о СКА: «Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу с молодежью. Мы не соглашались с вторичностью КХЛ и культом драфта НХЛ»

— В последние дни отовсюду — драфт НХЛ. Считаю, если его и обсуждать, то только в том ракурсе, что российская молодежь доминирует на мировой арене.

— Но такого нет — наоборот, о ней в первых раундах практически забыли…

— А как иначе, если едва ли не каждым клубом КХЛ закуплены возрастные канадцы из АХЛ, хоккеисты третьего эшелона мирового хоккея? Которые берут все лучшее игровое время, а российская молодежь — в лучшем случае на подхвате, как приданое к этим легионерам. Так о каких первых раундах речь?

Могу сказать, что в СКА последних лет такое потребительское отношение к нашему хоккею и нашей молодежи категорически пресекалось. Поэтому и проявлялись такие большие таланты, как, например, Иван Демидов.

— Вы отмечали Демидова еще полтора года назад — и не только из-за того, что по материнской линии у вас такая же фамилия. За счет чего он раскрылся?

— Роман Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу со своей молодежью, на перспективу. Мне посчастливилось быть его консультантом, и мы не соглашались с вторичностью КХЛ и с культом драфта НХЛ. Шла работа на будущее хоккея Санкт-Петербурга и России, в лучших традициях школы Тарасова и Тихонова.

В этом плане новым тренерам СКА будет проще — им досталось хорошее наследство, — сказал бывший тренер сборной СССР.