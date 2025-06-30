Юрзинов о СКА: «Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу с молодежью. Мы не соглашались с вторичностью КХЛ и культом драфта НХЛ»

— Роман Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу со своей молодежью, на перспективу. Мне посчастливилось быть его консультантом, и мы не соглашались с вторичностью КХЛ и с культом драфта НХЛ. Шла работа на будущее хоккея Санкт-Петербурга и России, в лучших традициях школы Тарасова и Тихонова.