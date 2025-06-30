Юрзинов о СКА: «Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу с молодежью. Мы не соглашались с вторичностью КХЛ и культом драфта НХЛ»

— Но такого нет — наоборот, о ней в первых раундах практически забыли…
— А как иначе, если едва ли не каждым клубом КХЛ закуплены возрастные канадцы из АХЛ, хоккеисты третьего эшелона мирового хоккея? Которые берут все лучшее игровое время, а российская молодежь — в лучшем случае на подхвате, как приданое к этим легионерам. Так о каких первых раундах речь?
Могу сказать, что в СКА последних лет такое потребительское отношение к нашему хоккею и нашей молодежи категорически пресекалось. Поэтому и проявлялись такие большие таланты, как, например, Иван Демидов.
— Вы отмечали Демидова еще полтора года назад — и не только из-за того, что по материнской линии у вас такая же фамилия. За счет чего он раскрылся?
— Роман Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу со своей молодежью, на перспективу. Мне посчастливилось быть его консультантом, и мы не соглашались с вторичностью КХЛ и с культом драфта НХЛ. Шла работа на будущее хоккея Санкт-Петербурга и России, в лучших традициях школы Тарасова и Тихонова.
В этом плане новым тренерам СКА будет проще — им досталось хорошее наследство, — сказал бывший тренер сборной СССР.