Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»

— Сколько Александр Овечкин еще будет играть в НХЛ?

— Сколько захочет.

— Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?

— Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.

— А вы бы хотели вернуться и поиграть еще на родине?

— До этого еще далеко, — сказал 27-летний защитник «Юты».

Ранее супруга Овечкина Анастасия заявила, что следующий сезон станет для капитана «Вашингтона», которому в сентябре исполнится 40 лет, последним в НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше