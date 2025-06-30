Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»

— Сколько захочет.
— Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?
— Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.
— А вы бы хотели вернуться и поиграть еще на родине?
— До этого еще далеко, — сказал 27-летний защитник «Юты».
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