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1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с “Рейнджерс”. С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»

17-летний канадский защитник был выбран «Айлендерс» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025 в Лос-Анджелесе.

«Я много слышал о противостоянии “Айлендерс” и “Рейнджерс”. Я ненавижу проигрывать. С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче», — сказал Шефер.

Отметим, что «Рейнджерс» во 2-м раунде задрафтовали форварда Малькольма Спенса — партнера Шефера по «Эри Оттерс» (OHL) и соседа по комнате на выездах.

«Он один из моих самых близких друзей. Всегда хочется, чтобы твои приятели добились успеха, но сейчас мне немного неловко из-за этого момента. Надеюсь, что это поможет нам раскрыть лучшие качества друг друга. Я очень рад за то, как у нас все складывается», — сказал Спенс.