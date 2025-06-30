1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с “Рейнджерс”. С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»

«Он один из моих самых близких друзей. Всегда хочется, чтобы твои приятели добились успеха, но сейчас мне немного неловко из-за этого момента. Надеюсь, что это поможет нам раскрыть лучшие качества друг друга. Я очень рад за то, как у нас все складывается», — сказал Спенс.