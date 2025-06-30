Юрзинов о раннем вылете СКА из Кубка Гагарина: «Клуб способен запустить новое поколение интересной молодежи. Для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров»

Так вот в СКА был создан «Хоккейный город» — и мощнейшая система КХЛ — ВХЛ — МХЛ. Первые результаты работы этой системы побудили СКА отказаться от так любимых вами легионеров и тем самым инвестировать в будущее как самого клуба, так и всего национального хоккея. Что проявлялось еще и в сборной России 25, важнейшую роль которой принято недооценивать — наверное, из-за нашей внутренней незрелости.