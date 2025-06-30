Юрзинов о раннем вылете СКА из Кубка Гагарина: «Клуб способен запустить новое поколение интересной молодежи. Для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров»

В межсезонье Ротенберг был отправлен в отставку. Новым главным тренером СКА был назначен Игорь Ларионов.
— Владимир Владимирович, самые продвинутые люди интернета начнут вас критиковать — СКА в прошедшем сезоне не решил турнирную задачу…
— Послушайте, если говорить о медалях, принципиальным для меня является золото международных турниров. На внутренних соревнованиях важны и другие показатели — школа, развитие молодежи, перспектива.
У нас есть клубы-однодневки, угадали с легионерами — есть результат, не угадали — клуб или исчезает, или драматически сокращает свой бюджет. Лиге, всему нашему хоккею от таких клубов — ни тепло, ни холодно.
Так вот в СКА был создан «Хоккейный город» — и мощнейшая система КХЛ — ВХЛ — МХЛ. Первые результаты работы этой системы побудили СКА отказаться от так любимых вами легионеров и тем самым инвестировать в будущее как самого клуба, так и всего национального хоккея. Что проявлялось еще и в сборной России 25, важнейшую роль которой принято недооценивать — наверное, из-за нашей внутренней незрелости.
Не случайно именно из СКА этой весной отправилось в НХЛ сразу четыре мастера — Никишин, Демидов, Грицюк и Бардаков. Я так понимаю, делегация от СКА шире, чем от всех остальных клубов КХЛ вместе взятых. Это холодные цифры, а не горячие эмоции. И это показатель работы всей системы.
Я вам скажу, что и в предстоящем сезоне СКА способен запустить новое поколение интересной молодежи. И для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров, — сказал бывший тренер сборной СССР, консультировавший тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.