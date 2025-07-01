Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Обсудили важность разностороннего развития детей. Спасибо “Динамо” за приглашение на игру! Поздравляю с уверенной победой!»

«Вечером на матче “Динамо” обсудили с нападающим Константином Тюкавиным важность разностороннего развития детей. До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом — отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность.
Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю команду с уверенной победой! «- написал главный тренер сборной “России 25”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
В понедельник «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в BetBoom Братском Кубке.
Фото: t.me/rotenberg81.