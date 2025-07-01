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Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Кэпхит — 4,3 млн долларов

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 4,3 млн долларов.

Источник: Спортс"

Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Филадельфии».

Всего он провел 66 игр в регулярном чемпионате и набрал 37 (11+26) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.