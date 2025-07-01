Пьетранжело покинул «Вегас» по состоянию здоровья: «Интенсивность хоккея мне мешает. Вероятность возвращения к нужным кондициям низка»

"Последние несколько лет были очень напряженными для моего физического состояния, и теперь в плане игровой карьеры я нахожусь в сложном положении. Посоветовавшись с врачами и семьей, пришли к выводу, что интенсивность хоккея мне мешает. Посмотрим, сможет ли мой организм восстановиться, а я — вернуться к нормальному качеству жизни.