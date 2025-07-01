«Флорида» и Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов. Большая часть выплат — подписными бонусами, в первые 6 сезонов — полный запрет на обмен

Базовая зарплата игрока во всех сезонах составит 1 миллион долларов.
В виде подписных бонусов (авансов) игроку будет выплачено 40,8 млн. Эти выплаты защищены от возможного выкупа.
В минувшем сезоне 29-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Пантерс». В чемпионском плей-офф он набрал 13 (4+9) очков в 19 играх при полезности «+10».
В регулярке на его счету было 33 (3+30) балла в 56 игре при полезности «+11» и среднем времени на льду 23:31. На счету Аарона 64 блока (5-е место в команде) и 90 силовых приемов.
Он пропустил концовку чемпионата в связи с отстранением на 20 матчей из-за провала допинг-теста.
Всего в регулярках НХЛ у Экблада 732 матча и 380 (118+262) очков прм полезности «+96». В плей-офф — 83 игры и 33 (8+25) балла при полезности «+21».
Его средняя годовая зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 млн долларов.