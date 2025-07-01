Костин, Коваленко, Алексеев, Курашев и Георгий Романов выйдут на рынок свободных агентов НХЛ. Клубы не сделали им предложения для закрепления прав

В число таких хоккеистов, сыгравших хотя бы 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне, вошли 4 россиянина — вратарь Георгий Романов («Сан-Хосе»), защитник Александр Алексеев («Вашингтон»), форварды Клим Костин и Николай Коваленко (оба — «Сан-Хосе»).
«Анахайм» — форварды Бретт Лисон и Исак Лундстрем;
«Баффало» — защитник Джейкоб Бернар-Докер;
«Бостон» — защитник Иэн Митчелл, форварды Якуб Лауко и Оливер Вальстром;
«Каролина» — вратарь Янив Перец, защитник Тай Смит;
«Коламбус» — защитник Джордан Харрис;
«Чикаго» — форвард Филипп Курашев;
«Эдмонтон» — вратарь Оливье Родриг;
«Монреаль» — форвард Рафаэль Харви-Пинар;
«Нью-Джерси» — форвард Нолан Фут;
«Айлендерс» — защитники Скотт Перунович и Самуэль Болдук;
«Рейнджерс» — защитник Зак Джонс, форвард Артур Калиев;
«Филадельфия» — форвард Джейкоб Пеллетье;
«Питтсбург» — защитник Пьер-Оливье Жозеф, форварды Эмиль Бемстрем, Филип Томазино и Коннор Дьюар;
«Сан-Хосе» — вратарь Георгий Романов, форварды Клим Костин, Николай Коваленко и Ноа Грегор;
«Торонто» — форварды Рис Джонсон и Понтус Хольмберг;
«Юта» — форвард Кайлер Ямамото;
«Вашингтон» — защитник Александр Алексеев.
Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до и после открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности.
Механизм квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором.