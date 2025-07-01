Рябыкин о Кузнецове в НХЛ: «Он будет востребован за океаном — за 1−2 миллиона долларов. Казалось, что в КХЛ у него слишком много эмоций уходит впустую»

— Ответ знает только сам Евгений. Со стороны казалось, что слишком много эмоций уходит впустую — на споры с арбитрами, с соперниками, с болельщиками. Большинству хоккеистов такое распыление мешает, хотя, возможно, Кузнецов — исключение, которого негатив может и подпитывать, — сказал бывший тренер «Авангарда».