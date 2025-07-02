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Умер трехкратный обладатель Кубка Стэнли Дельвеккио. Члену Зала славы было 93 года

"С огромной грустью сообщаем о смерти Алекса Дельвеккио. Он мирно умер в возрасте 93 лет в окружении семьи.

Источник: Спортс"

Алекс был больше чем легендой хоккея. Он был преданным мужем, любящим отцом, дедушкой, другом и уважаемым товарищем по команде«, — говорится в сообщении “Детройта”, за который Дельвеккио выступал все 24 года в НХЛ.

Вместе с «Детройтом» канадец трижды выиграл Кубок Стэнли: в 1952, 1954, 1955 годах. В 1550 играх за «Ред Уингс» Дельвеккио набрал 1281 (456+825) очко.

С 1973 по 1977 Дельвеккио был тренером «Детройта», а с 1974-го стал генменеджером команды и совмещал должности.

В 1977 году Дельвеккио был введен в Зал хоккейной славы.