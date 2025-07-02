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«Не могу представить наш хоккей без Ротенберга. Он умеет искать перспективных игроков по стране и помогать им становиться мастерами». Анисин о Романе в «Динамо»

Московский клуб ранее сообщил, что Роман Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

Источник: Спортс"

«Московское “Динамо” для меня — не пустой звук, и это команда, которую я считаю родной. И в последние годы мне было больно видеть, что творилось с системой клуба.

Поэтому радует, что Ротенберг займется подготовкой резерва. У «Динамо» сильная детская школа, но это не было заметно по главной команде, и очевидно, что вертикаль клуба остро нуждалась в переменах.

Всем известно, что Ротенберг умеет искать перспективных игроков по всей стране и помогать им становиться мастерами высочайшего класса.

Была создана действительно уникальная система подготовки хоккеистов, которой нет равных в стране. Сколько бывших игроков СКА теперь прославляют нашу страну за океаном! Панарин, Марченко, Бучневич, Кузьменко, Мичков, Никишин, Демидов и многие другие.

Ротенберг займется привлечением инвестиций, что особенно важно в наше время, когда многие клубы испытывают финансовые затруднения. Хотелось бы увидеть в Москве и собственный «Хоккейный город» — столица его давно заслужила.

Не сомневаюсь, что с помощью Ротенберга «Динамо» станет самым ярким клубом лиги. В последние годы команде очень не хватало искры, но в новом сезоне вернутся полные трибуны и яркое шоу, а о команде будут все говорить.

Не могу представить наш хоккей без Романа Ротенберга, который вкладывает душу в свою работу.

Столько уже было сделано за время его работы менеджера и тренера, но самые главные его победы еще впереди", — сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.