Ремпал получил от «Трактора» самое выгодное финансовое предложение. «Ак Барс» тоже претендует на форварда и еще хочет Тодда («Бизнес Online»)

«Салават Юлаев» готов был предложить Шелдону его прежнюю зарплату в 88 миллионов рублей, но канадец отказал уфимскому клубу и заявил, что будет ждать предложений из-за океана. Он рассчитывает только на одностороннее предложение с хорошей зарплатой.