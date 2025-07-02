«Бостон» подписал договоры с Курали (2 года, 1,85 млн долларов за сезон) и Эйссимонтом (2 года, 1,45 млн долларов за сезон)

В прошлом сезоне американец выступал за «Коламбус» и набрал 17 (6+11) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Форвард ранее уже выступал за «Бостон» с сезона-2016/17 по сезон-2020/21.
28-летний форвард Мики Эйссимонт заключил контракт на два года с клубом и средней зарплатой 1,45 миллиона долларов за сезон.
В минувшем сезоне американец играл за «Тампу» и «Сиэтл», набрав в общей сложности 16 (9+7) баллов в 77 матчах регулярного чемпионата.
Нападающий Матей Блюмель (1 год, 875 тысяч долларов), форвард Алекс Стивс (1 год, 850 тысяч долларов) и защитник Джордан Харрис (1 год, 825 тысяч долларов) также подписали договоры с «Брюинс».