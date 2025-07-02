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Дубас о будущем Малкина: «Мы встретимся во время олимпийского перерыва, посмотрим, как обстоят дела. В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне»

Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее появилась информация о том, что клуб не планирует предлагать ему новый контракт.

"Я разговаривал с Малкиным на встрече по случаю окончания сезона и потом продолжал общение с ним.

Я все понимаю. У него последний год контракта, и это было предметом обсуждения. Но с учетом того, как мы будем подходить к делу, как мы войдем в сезон, как я сказал Малкину на встрече, а затем агенту Джей Пи Бэрри… Мы встретимся во время олимпийского перерыва — посмотрим, как обстоят дела, а затем встретимся после сезона.

В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне для игрока такого возраста. И он, очевидно, очень много значит для сообщества.

Наша цель — правильно относиться к нему, подталкивать его к тому, чтобы он продолжал показывать наилучшие результаты в этом сезоне, и поступать с ним правильно, продолжая общаться с ним о его текущем положении дел, и справляться с этим правильно как организация«, — сказал генменеджер “Питтсбурга” Кайл Дубас.