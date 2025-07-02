Дубас о будущем Малкина: «Мы встретимся во время олимпийского перерыва, посмотрим, как обстоят дела. В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне»

Я все понимаю. У него последний год контракта, и это было предметом обсуждения. Но с учетом того, как мы будем подходить к делу, как мы войдем в сезон, как я сказал Малкину на встрече, а затем агенту Джей Пи Бэрри… Мы встретимся во время олимпийского перерыва — посмотрим, как обстоят дела, а затем встретимся после сезона.