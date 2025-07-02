Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф — не знаю»

«Поздравляю “Ладу” с переводом на Запад, сэкономят на переездах. Для клуба это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче.
Не знаю, будут или нет у них шансы на плей-офф в Западной конференции. В клуб пришло новое руководство, которое собирает новую команду. Почему вы не спрашиваете, попадет ли СКА в плей-офф?
То же самое с «Локомотивом», у которых пока даже тренера нет. Сезон начнется, тогда уже можно будет начать говорить о перспективах. Пока можно «Ладу» поздравить лишь с тем, что они сэкономят на перелетах", — сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.