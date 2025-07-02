Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф — не знаю»

То же самое с «Локомотивом», у которых пока даже тренера нет. Сезон начнется, тогда уже можно будет начать говорить о перспективах. Пока можно «Ладу» поздравить лишь с тем, что они сэкономят на перелетах", — сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.