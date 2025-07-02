«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов

«Вегас» заключил новые однолетние контракты с нападающими Райлли Смитом и Брэндоном Саадом. Оба форварда получат по 2 млн долларов.
Смит присоединился к «Вегасу» по ходу прошлого сезона, перейдя из «Рейнджерс». Форвард уже выступал за «Голден Найтс» с 2017 по 2023 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2023.
После обмена из «Рейнджерс» Смит провел 21 матч в регулярке НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 11».
Саад перешел в «Вегас» по ходу минувшего сезона, подписав контракт в январе этого года — после расторжения соглашения с «Сент-Луисом».
В 29 играх за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 14 (6+8) очков. В плей-офф добавил 2 (0+2) балла в 8 играх.
Кроме того, «Вегас» подписал 2-летний контракт с нападающим Колом Райнхартом, соглашение на год с защитником Диланом Кохланом, а также 2-летний контракт с защитником Джейкобом Мегна.