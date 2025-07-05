Сергачев о том, почему «Матч года» состоится в Москве: «Планировали другой город, но произошел рекорд Овечкина. Решили, что правильно провести в его родном городе»

Я и вчера в метро ездил, метро для меня классное место. Я рос в Нижнекамске, где у нас его не было, и я мечтал на нем прокатиться, наверное, лет только в 14 прокатился, и был в восторге. Обожаю метро. Узнают ли в метро? Иногда подходят, но это редкость«, — сказал защитник “Юты” и один из главных инициаторов мероприятия.