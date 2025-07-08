Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Хайман может восстановиться к старту сезона НХЛ: «Надеюсь сыграть в матче открытия, это не исключено. Пока ношу бандаж, с нетерпением жду, когда смогу выйти на лед»

"Это точно не исключено. Я не ставил перед собой конкретную дату. Как только ты назначаешь себе срок, можешь разочароваться, если не успеешь. Надеюсь сыграть в матче открытия.

Источник: Спортс"

Очень тяжело было просто сидеть и смотреть финал [с «Флоридой»], не имея возможности помочь. Чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Непривычно наблюдать за игрой со стороны, особенно в такие моменты, когда тебе больше всего хочется быть на льду.

Было ощущение, что я стал каким-то менеджером, наблюдающим все сверху — и, поверьте, это было совсем не весело. Смотреть эти матчи было куда больший стресс, чем играть. Когда ты на площадке, стресса почти нет — ты просто играешь.

Чувствую себя хорошо. Бандаж пока еще ношу, но в ближайшие пару недель его сниму, что очень радует. Пока еще идет процесс восстановления, но с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на лед«, — сказал форвард “Эдмонтона” Зак Хайман.

Напомним, канадец получил вывих запястья и разрыв нескольких связок в четвертом матче финала Западной конференции с «Далласом» (4:1, 3−1) и выбыл до конца плей-офф. «Ойлерс» в финальной серии проиграли «Флориде».