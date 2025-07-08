Хайман может восстановиться к старту сезона НХЛ: «Надеюсь сыграть в матче открытия, это не исключено. Пока ношу бандаж, с нетерпением жду, когда смогу выйти на лед»

Очень тяжело было просто сидеть и смотреть финал [с «Флоридой»], не имея возможности помочь. Чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Непривычно наблюдать за игрой со стороны, особенно в такие моменты, когда тебе больше всего хочется быть на льду.
Было ощущение, что я стал каким-то менеджером, наблюдающим все сверху — и, поверьте, это было совсем не весело. Смотреть эти матчи было куда больший стресс, чем играть. Когда ты на площадке, стресса почти нет — ты просто играешь.
Чувствую себя хорошо. Бандаж пока еще ношу, но в ближайшие пару недель его сниму, что очень радует. Пока еще идет процесс восстановления, но с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на лед«, — сказал форвард “Эдмонтона” Зак Хайман.
Напомним, канадец получил вывих запястья и разрыв нескольких связок в четвертом матче финала Западной конференции с «Далласом» (4:1, 3−1) и выбыл до конца плей-офф. «Ойлерс» в финальной серии проиграли «Флориде».