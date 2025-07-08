Агент Андреянова о контракте с ЦСКА: «В “Коламбусе” дали понять, что готовы ждать 5 лет, чтобы Петя в будущем помог команде»

Мы общались со многими командами. Работа была непростая, потому что Андреянов решил пойти по стопам Сорокина и подписал контракт с ЦСКА на пять лет. Таким образом, он дал понять, что раньше, чем ему будет 23 года, его не стоит ждать в Северной Америке. Он решил полностью развиться в КХЛ, а потом уже ехать играть за океан.