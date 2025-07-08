«Вашингтон» подписал Ремпала на год, контракт двусторонний. Форвард набрал 82 очка в 87 играх в КХЛ за «Салават» с учетом плей-офф

В регулярках НХЛ Ремпал в общей сложности провел 21 матч (за «Лос-Анджелес», «Каролину», «Ванкувер» и «Вегас») и набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ у него 328 матчей и 252 (108+144) очка.