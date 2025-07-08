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«Питтсбург» слушает предложения по Расту и Ракеллу. Ожидается, что как минимум один из вингеров будет обменян этим летом (The Score)

Как сообщает The Athletic, «Пингвинс» не намерены спешить с обменом нападающих и рассчитывают получить за них хорошую компенсацию.

Тем не менее, ожидается, что как минимум один из вингеров будет обменян этим летом. При этом сами игроки не горят желанием уходить.

Утверждается, что одним из клубов, проявлявших интерес, была «Каролина» — до того, как договорилась с Николаем Элерсом.

У 33-летнего Раста осталось 3 года по действующему контракту с кэпхитом 5,125 миллиона долларов. С 1 июля не действуют никакие ограничения на обмен.

В прошлом сезоне американец обновил личные рекорды по голам и очкам за сезон — 64 (31+33) балла в 71 игре в регулярке при полезности «минус 21».

У 32-летнего Ракелля тоже осталось 3 года по контракту, кэпхит — 5 млн долларов. В нем есть ограничение на обмен — стоп-лист из 8 команд.

В прошлом сезоне швед тоже обновил личные рекорды по голам и очкам — 70 (35+35) баллов в 81 игре в регулярке при полезности «минус 21».