Плющев о «Куньлуне»: «В нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и КХЛ, и России. Но он так и не стал для Китая своим, существует словно бы для галочки»

— Думаю, самый главный показатель в том, что в сборную Китая — на Игры и чемпионаты мира — хоккеисты «Куньлуня» даже не привлекаются. Это говорит о том, что клуб так и не стал своим для Китая, он существует отдельно от этой страны, словно бы только для КХЛ, для галочки.