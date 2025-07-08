Даниил Прохоров о том, что был выбран «Айлендерс» на драфте: «Классный клуб, в нем можно написать большую историю. Глобальная мечта — играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли»

И дальше спокойно пошел, забрал свитер клубный, потом пресса, интервью и фотографирование. Сначала был спокоен, а потом, когда прошло время, то был просто счастлив, когда понял, что попал туда, куда и хотел. Это классный клуб, в котором можно написать большую историю, который выигрывал Кубки Стэнли. Как церемония? Все круто. В этом году драфт был централизованным, потому что не было команд, а было по одному представителю от организации. Присутствовали спецэффекты, графика. Мне очень понравилось".