Мильштейн о том, что «Каролина» активно выбирает россиян: «Клуб экономит деньги — до 300 млн рублей за драфт. Они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»

— Вы понимаете, почему «Каролина» проявляет такой интерес к российским игрокам?
— Объясню, почему это делает «Каролина», и в принципе логика есть. На протяжении последних пяти лет я часто общался с владельцем клуба на эту тему. Если хоккеиста берут из команды CHL, то обязаны подписать его в течение двух лет, из USHL — четыре года, либо он становится неограниченно свободным агентом.
Для игрока гарантируется подписной бонус в районе плюс-минус девять млн рублей, помимо этого зарплата в районе восьми млн рублей в год, при условии если хоккеист играет в АХЛ. То есть, грубо говоря, игрок обходится команде приблизительно в районе 50 млн рублей за три года, и только тогда поймут, кто из них заиграет, кто — нет.
Если они возьмут на драфт россиянина, то у них остаются права до 27 лет (по другим данным — без ограничения срока, Спортс), так как нет трансферных договоров между КХЛ и НХЛ.
Таким образом, «Каролина» спокойно может дать игрокам развиваться в КХЛ. Здесь это чисто бизнес. Выбирая по пять человек за драфт, клуб может сэкономить 300 млн рублей на контрактах. И когда игрок будет уже полностью готовым, его смогут подписать и привезти к себе. Им не нужно, чтобы игроки приезжали прямо сейчас в 18−19 лет, они работают на перспективу и экономят деньги.
— Агенты в России заявляли, что не хотят, чтобы их игроков драфтовала «Каролина», потому что это сложная организация…
— Я полностью не согласен. Это хорошая система, с ними надо работать так же, как с любыми другими людьми, нужно просто вести диалог. Я не могу сказать, что с «Каролиной» труднее вести переговоры, чем с любой другой командой. У меня лично никогда не было никаких проблем ни с одним клубом. Просто нужно уметь общаться, — сказал Мильштейн.