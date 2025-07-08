Мильштейн о том, что «Каролина» активно выбирает россиян: «Клуб экономит деньги — до 300 млн рублей за драфт. Они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»

— Я полностью не согласен. Это хорошая система, с ними надо работать так же, как с любыми другими людьми, нужно просто вести диалог. Я не могу сказать, что с «Каролиной» труднее вести переговоры, чем с любой другой командой. У меня лично никогда не было никаких проблем ни с одним клубом. Просто нужно уметь общаться, — сказал Мильштейн.