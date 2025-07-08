Бобровский о «Конн Смайте» Беннетта: «Я рад за Сэма. Он бился и отдавался на все 100% весь сезон и весь плей-офф и заслужил эту награду»

В голосовании журналистов за обладателя приза MVP плей-офф НХЛ Бобровский занял 3-е место, уступив форвардам «Пантерс» Сэму Беннетту и Брэду Маршанду.
— После прошлогоднего финала вы спокойно отнеслись к тому, что «Конн Смайт Трофи» вручили не вам (тогда приз достался форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду — Спортс).
В этот раз получилась та же история. Вы так же готовы сказать, что главное — это Кубок Стэнли, а все остальное не важно, или у вас было ощущение какой-то несправедливости?
— Я рад за Сэма. Он бился и отдавался на все 100% весь сезон и весь плей-офф и заслужил эту награду.
Он очень важный для нас игрок, который может сыграть в любых ситуациях, будь то в обороне, атаке или силовой борьбе, — сказал Бобровский.