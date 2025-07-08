Овечкин начал подготовку в зале к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции

В телеграм-канале Овечкин опубликовал видео с занятиями в спортзале с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.
«Начали тренироваться с Пашей!???», — написал Овечкин.
Напомним, 13 июля Александр примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.
Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.
Почему Овечкин так хорош в 39 лет? Интервью его тренера по физподготовке.