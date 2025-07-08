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Овечкин начал подготовку в зале к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции

Капитан «Вашингтона» отдыхал в Турции с 7 июня и недавно вернулся в Москву.

Источник: Спортс"

В телеграм-канале Овечкин опубликовал видео с занятиями в спортзале с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.

«Начали тренироваться с Пашей!???», — написал Овечкин.

Напомним, 13 июля Александр примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.

Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.

Почему Овечкин так хорош в 39 лет? Интервью его тренера по физподготовке.