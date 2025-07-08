Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мичков о совете Овечкина «не выпендриваться»: «В чем он не прав? Правильные вещи сказал. Но нельзя идти в НХЛ с мыслями, что там звезды, а ты — никто»

Напомним, весной капитан «Вашингтона», комментируя игру нападающего «Филадельфии», сказал: «Хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так — все супер».

Источник: Спортс"

— Вы сделали дубль в матче против «Вашингтона». Как играть против Овечкина?

— Это запоминается! Не каждый день играешь против таких мировых звезд. Овечкин — настоящая легенда. Жаль, они играли два матча подряд. Не получилось у нас поговорить.

— Однажды Ови сказал о вас: «Всем молодым я советую не задирать нос, когда заходишь в НХЛ, а много работать». Как вы на это отреагировали?

— Если честно, я не видел его цитату. Но в чем Овечкин не прав? Да, никому не надо выпендриваться. Надо работать. Правильные вещи он сказал.

При этом нельзя заходить в лигу с мыслями, что там звезды играют, а ты — никто. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Просто нужно знать себе цену, выходить на лед и делать то, что умеешь.

Перед тобой не должно быть никаких авторитетов. Вышел со льда — там можно с кем‑то пообщаться. А когда ты на площадке — там никто в паспорт не смотрит. Ты просто должен быть сильнее.

— Интересно.

— Это мое мнение. Если кто скажет: «Меняйся, будь проще»… Я такой, как есть. У меня такой характер с детства. Я ненавижу, когда моя команда проигрывает. Терпеть не могу, когда не забиваю. Поэтому хочу забивать в каждом матче, чтобы команда побеждала.

И кубки выигрывать тоже охота. Вот это у меня в крови. Ну, а по жизни я спокойный и хладнокровный человек. Я могу контролировать свои эмоции и слова, — сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.